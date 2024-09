Bebedeira em casa quase acaba em morte no interior do Acre

O que parecia ser um domingo,29,de comemoração acabou em tragédia na cidade de Bujari, interior do Acre. Um homem de 22 anos, identificado como Maurício Lima, foi esfaqueado por um amigo durante uma discussão ocorrida em sua própria residência. Após ingerirem bebida, os dois se desentenderam, e o agressor, armado com uma faca, desferiu dois golpes contra Maurício, um no peito e outro no ombro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e rapidamente encaminhou a vítima ao pronto-socorro local. A polícia está investigando o caso.

Por Ronaldo Duarte

Jornalista sob o registro profissional- 0000620/AC

