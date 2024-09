Barco com acreanos naufraga durante pescaria em rio na Bolívia; homem está desaparecido

Uma expedição de pesca entre amigos terminou de forma inesperada na noite do último sábado (21). O grupo saiu de Rio Branco na sexta-feira (20) para pescar no Rio Yata, que fica na Bolívia e faz divisa com Rondônia, quando um dos barcos virou e naufragou. Quatro acreanos e um boliviano naturalizado brasileiro estavam em dois barcos do tipo voadeira [embarcação movida a motor com estrutura e casco de metal, geralmente alumínio].

Um homem identificado como Altemir Lima de Paula está desaparecido desde o acidente. Os outros envolvidos no acidente, conforme o registro inicial dos bombeiros, foram: Ednei Gadelha da Silva, de 48 anos, Jhon Hemerson Ribeiro da Costa Maia, de 33 anos, Milton Alan Valverde Miranda e Vitor Diego Rodrigues Penha, sem idades reveladas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Guajará-Mirim (RO), o pedido de socorro foi feito ainda no sábado (21), por volta das 20h. O capitão Raimundo dos Santos, que é comandante do subgrupamento de Bombeiros de Guajará-Mirim, explicou no domingo (22) pela manhã uma equipe de mergulhadores iniciou o trabalho no local.

“Esse naufrágio aconteceu a 2 quilômetros abaixo do [rio] Yata. Eles estavam acampado numa ilha e pescando, uma equipe de pescadores do Acre, sempre vinha fazer essa atividade aqui na região. E daí dessa vez, infelizmente, a embarcação vinha em frente, a outra atrás. Em dado momento verificaram que o barco já não estava mais, retornaram para procurar não encontraram mais e daí quando chegaram no yata ficaram sabendo que tinha batido num pedral e virado a embarcação. Um dos ocupantes ficou agarrado ali na embarcação e foi resgatado por um pescador ribeirinho da região e o outro infelizmente sumiu nas águas”, diz o capitão.

De acordo com o registro da ocorrência,Ednei Gadelha da Silva seria a vítima que conseguiu agarrar na embarcação naufragada, ficando a deriva, sendo resgatado posteriormente. O outro barco estaria seguindo um pouco a frente da embarcação menor e em dado momento pararam para aguardar, mas a outra embarcação estava demorando muito para se juntar a eles, então decidiram voltar para procurar os amigos, mas nada encontraram, descobrindo que haviam afundado.

Fonte: G1 Acre

