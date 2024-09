Bala no interior do Acre deixa dois feridos

Na noite do último sábado,7, no bairro José Moreira, em Brasileia, no interior do Acre, dois homens ficaram feridos após serem alvos de uma tentativa de homicídio. Cristiano Lima da Silva, de 23 anos, foi atingido nas costas, enquanto Eguito Silva Rodrigues, de 26 anos, foi baleado na perna. Os dois foram surpreendidos por criminosos que chegaram atirando em um carro modelo Saveiro.

Mesmo feridos, Cristiano e Eguito conseguiram escapar. Populares, ao ouvir os tiros, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou socorro e levou as vítimas ao pronto-socorro local. A Polícia Militar está investigando o caso como tentativa de homicídio.

Por Acreonline.net

Informações O Alto Acre

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram