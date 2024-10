Azul Linhas Aéreas homenageia senador Alan Rick pelo trabalho realizado em prol de mais voos para o Acre

Nesta sexta-feira, 4, o senador Alan Rick recebeu uma miniatura do avião da Azul Linhas Aéreas das mãos do gerente de Relações Institucionais da companhia aérea, César Grandolfo. O presente, um mini Embraer E2, foi entregue durante a cerimônia de celebração do retorno das operações da Azul no estado, ocorrida no aeroporto de Rio Branco.

“A retomada do voo da Azul aqui para Rio Branco não aconteceu há dois, três meses atrás. Foi um processo. A gente estava sempre observando o mercado aqui de Rio Branco e o senador Alan Rick sempre nos procurava para tratar desse assunto. Ele conversou bastante com a gente, nos questionou, insistiu muito com a gente e sempre demonstramos a nossa vontade de retomar as operações para cá, mas efetivamente é algo muito complexo. Em agradecimento a todo esse trabalho e em reconhecimento ao senador Alan Rick eu vou entregar aqui uma maquete do avião da Azul.” – disse o Grandolfo.

Logo após a cerimônia, quem também se manifestou em reconhecimento ao esforço do senador foi o americano CEO e fundador da Azul Linhas Aéreas, John Rodgerson, através das redes sociais.

Ele escreveu: “Hoje, voltamos a conectar o Acre ao restante do Brasil, inaugurando nossa primeira rota direta entre Rio Branco (AC), Porto Velho (RO) e Belo Horizonte (MG). Esse voo representa mais do que uma nova operação; é uma oportunidade única de unir pessoas, culturas e negócios, abrindo novas possibilidades para a região Norte. […] O apoio de parceiros como o Senador Alan Rick e o Ministério do Turismo foi fundamental. Juntos, conseguimos atender a um antigo pedido dos acreanos: uma conexão aérea com mais opções e maior acessibilidade”.

Veja o post completo

“É o Acre sendo tratado com mais carinho e respeito. Essa é uma conquista de todos nós acreanos. Fico honrado com as palavras do CEO. Um americano apaixonado pelo Brasil, inclusive, Cônsul Honorário do Brasil nos EUA. Essa é uma das conquistas de anos de muito diálogo com a Azul. Também tivemos vitórias com outras companhias, como o retorno dos voos diurnos da Gol e da Latam para a capital no ano passado, a retomada dos voos diurnos da Gol também entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul já marcado para o dia 29 deste mês.

Outra importante vitória foi a publicação da Nova Lei Geral do Turismo com emenda de minha autoria permitindo o uso do Fundo Nacional de Aviação Civil para subsidiar o preço do combustível das aeronaves nos aeroportos da Amazônia Legal. Vamos seguir trabalhando para criar as condições necessárias para o nosso Acre se desenvolver e avançar.” – completou o senador.

