Aulas seguem suspensas no Acre devido à qualidade do ar

A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) do Acre decidiu manter as aulas suspensas nesta segunda-feira (9) em sete cidades que apresentam qualidade do ar classificada como “péssima”. Os alunos da rede estadual estão sem ir à escola desde quinta-feira (5), devido à situação. As classificações variam de “insalubre para grupos sensíveis” até “perigoso”, sendo esta última a atual condição do estado desde o início da semana.

O secretário de Educação, Aberson Carvalho, anunciou a medida neste domingo (8). Em Rio Branco, 22 mil estudantes da rede municipal também estão com as aulas interrompidas por conta da fumaça que cobre a região.

Por Acreonline.net

