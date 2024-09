Aulas presenciais da rede estadual retornam nesta quinta-feira

As aulas presenciais da rede estadual de ensino voltam nesta quinta-feira, 12, segundo nota emitida pelo governo do Estado no início da noite desta quarta-feira, 11.

Segundo o documento, a decisão foi tomada após a verificação da redução no nível de partículas e melhora na qualidade do ar.

No entanto, a nota enfatiza que continuará com o monitoramento da poluição e, caso os níveis voltem a piorar, novas medidas serão tomadas.

Leia a nota na íntegra:

Nota pública sobre a volta das aulas presenciais na rede estadual de ensino

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) e do Comitê de Crise, informa que as aulas presenciais em toda a rede estadual de ensino serão retomadas nesta quinta-feira, 12 de setembro.

Essa decisão foi tomada após a redução no nível de partículas e a consequente melhora na qualidade do ar, que saiu da zona mais crítica em todas as cidades do estado.

O governo continuará monitorando a situação diariamente e, caso a qualidade do ar volte a se deteriorar, novas medidas serão tomadas para garantir a segurança da comunidade escolar.

Aberson Carvalho

Secretário de Estado de Educação e Cultura

Por Anne Nascimento- Agazeta do Acre

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram