Ator Ney Latorraca morre aos 80 anos no Rio de Janeiro

O ator Ney Latorraca, de 80 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (26) no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa da Clínica São Vicente, hospital onde o artista estava internado.

A clínica não divulgou informações sobre o motivo da morte, a pedido da família do ator.

Filho de artistas, Antônio Ney Latorraca nasceu em 25 de julho de 1944, em Santos (SP). Sua carreira começou quando tinha seis anos, com participações na Rádio Record.

Sua estreia no teatro ocorreu aos 19 anos, na peça Pluft, O Fantasminha, de Maria Clara Machado. Passou pelas emissoras Tupi, Cultura, Record e SBT, mas foi na Globo, onde estreou em 1975, que fez alguns dos personagens memoráveis da televisão: o Barbosa, do programa de humor TV Pirata, e Vlad, da novela Vamp.

Manifestações

Nas redes sociais, colegas, artistas e fãs lamentam a morte e prestam homenagens. A atriz Fernanda Torres prestou uma homenagem no Instagram: “Trabalhei com esse gênio chamado Ney Latorraca na TV, no teatro, e assisti a tudo o que o Ney fez, desde Estúpido Cupido.

Um gênio, um gênio, um ator extraordinário, um louco fabuloso, um companheiro maravilhoso. “Inaceitável a partida dele”.

Na mesma rede social, a atriz e autora Lúcia Veríssimo publicou fotos em que aparece ao lado de Latorraca com a mensagem: “Uma coisa era certa a cada encontro: as gargalhadas. Um ator estupendo, um senso de humor afiado e o deboche era um traço marcante. Que se faça muita luz em seu caminhar querido”.

No X, a apresentadora Ana Maria Braga publicou: “Sua partida deixa uma lacuna imensurável na cultura brasileira. Ney encantou gerações com seu talento e carisma, tornando-se um ícone inesquecível das artes cênicas. Seu legado artístico permanecerá vivo em nossos corações e memórias. Nossos sinceros sentimentos à família, amigos e admiradores”.

Em nota, o Ministério da Cultura (MinC) expressou “profundo pesar pelo falecimento do ator e diretor”. A pasta lembrou momentos marcantes da carreira de Latorraca como quando, na cidade de São Paulo, foi aprovado em um teste com o diretor Plínio Marcos, no Teatro Arena, para a peça Reportagem de um Tempo Mau, escrita pelo próprio Plínio. A peça acabou sendo censurada pelo governo militar, e os atores presos.

“Ney se destacou em papéis memoráveis, como o Volpone, de Um Sonho a Mais (1985); o vampiro Vlad, de Vamp (1991); e o Barbosa, do humorístico TV Pirata (1988)”, diz o ministério. “Neste momento de luto, nos solidarizamos com a família e os admiradores desse grande artista”.

Agência Brasil

