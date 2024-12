Atlético Goianiense e Cuiabá desistem e adversários dos acreanos na Copa Verde mudam

Atlético Goianiense e Cuiabá desistiram da Copa Verde na temporada de 2025. A CBF resolveu mudar a premiação do torneio e o campeão não terá mais uma vaga na 3ª fase da Copa do Brasil e isso gerou insatisfação e diminuiu de maneira considerável a importância da competição.

São Raimundo, de Roraima, e Luverdense, do Mato Grosso, ficaram com as vagas de Atlético Goianiense e Cuiabá. Por isso, a CBF foi obrigada a realizar mudanças na tabela do torneio.

Com a alteração na tabela, o Independência iria enfrentar o Tocantinópolis, de Tocantins, e o adversário agora será o Águia de Marabá.

O Humaitá teria no primeiro confronto o Trem, do Amapá, e com a alteração vai jogar contra o Porto Velho, de Rondônia.

