Atitude nobre: policiais militares se reúnem para ajudar pai de família em situação de vulnerabilidade

Era mais uma ocorrência de averiguação, onde um pai de família foi denunciado por supostamente cometer violação dos direitos de crianças, mas a guarnição da Polícia Militar se deparou na verdade com um homem deficiente que necessitava de apoio para conseguir dar dignidade a seus filhos, os quais foram abandonados pela mãe.

Tocados com a situação, os militares se mobilizaram entre si e com seus pares, providenciaram cestas básicas pra ajuda imediata e buscaram solucionar também o problema do ganha pão do homem, já que ele trabalha com perfuração de poço artesiano e seu moto-bomba estava quebrado, não tendo nenhuma outra fonte de sustento.

Entre orçamentos e pedidos de apoio, o montante apurado foi crescendo, e chegou ao ponto de mudar os planos de ajuda: ao invés de arrumar o moto-bomba quebrado, foi possível comprar um equipamento novo, que foi entregue para o homem.

Parabéns aos bravos policiais do 2° Batalhão, que tiveram uma atitude louvável e digna de reconhecimento, pois conseguiram mudar a realidade de um trabalhador e de sua família.

Batalhão de Polícia Militar do Acre (2° BPM)

