Atendendo solicitação de Alan Rick GOL vai operar voos diurnos no Acre

Atendendo solicitação do Senador Alan Rick (União-AC), os voos da GOL Linhas Aéreas, no Acre, passarão a ser diurnos. A Companhia irá operar trechos de ida e volta entre Rio Branco (RBR) e Cruzeiro do Sul (CZS) e entre Rio Branco e Brasília (BSB), a partir do dia 29 de outubro, quatro vezes por semana.

“A volta dos voos diurnos da GOL entre RBR e CZS atende a uma constante reivindicação nossa e da Bancada do Acre. Tenho trabalhado intensamente para construir, junto com as empresas aéreas, uma melhor oferta de voos, em horários mais adequados e com preços mais baratos ao povo acreano. Estou feliz com a decisão da Companhia e continuarei trabalhando para melhorar ainda mais a oferta de voos na nossa região”, diz Alan Rick, Coordenador da Bancada Federal do Acre.

O voo completo da GOL para Rio Branco e Cruzeiro do Sul se inicia em Brasília, permitindo que os passageiros de Cruzeiro do Sul se conectem com facilidade ao Distrito Federal, e de lá a outros 20 destinos nacionais e internacionais operados pela Companhia.

A partir de 29 de outubro, o voo G3 1182 deixará Brasília às 8:45h e pousará em Rio Branco às 10:05h, às segundas, quartas, sextas e domingos. O mesmo voo 1182 sairá de Rio Branco às 10:45h, aterrissando às 12:00h em Cruzeiro do Sul. Já o voo G3 1258 decolará de Cruzeiro às 12:40h, chegando às 13:55h em Rio Branco, nos mesmos dias da semana. De Rio Branco a Brasília, o voo sairá às 14:45h, com pouso previsto para às 20:10h na capital federal.

“O aprimoramento da conectividade é uma meta constante na GOL, por isso ajustamos nossos horários de forma a privilegiar o maior número de Clientes possível do Acre, Distrito Federal e várias outras partes do Brasil. Com os novos horários dos voos diurnos entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul, a partir de outubro, esses clientes vão encontrar opções convenientes e ágeis para se locomover dentro do Acre, entre estados do Norte e ainda dessa região para os demais estados do País”, afirma Bruno Balan, gerente de Planejamento de Malha Aérea da GOL.

Os voos entre Brasília, Rio Branco e Cruzeiro do Sul serão operados com a aeronave mais moderna e sustentável da frota da GOL, o Boeing 737 MAX 8, com capacidade para até 186 passageiros. Os bilhetes entre Brasília (BSB), Rio Branco (RBR) e Cruzeiro do Sul (CZS) já estão disponíveis no site e nas lojas da Companhia.

Em abril também atendendo a uma demanda do Senador Alan Rick, a Azul Linhas Aéreas anunciou a retomada dos voos para o Acre, em outubro. O primeiro voo sairá às 8:45h de Belo Horizonte, chegando em Rio Branco às 11:00h, depois segue em direção a Porto Velho, pousando às 13:55h, e retornando para a capital mineira às 14:40h com chegada prevista às 19:05h. Um segundo voo, decolará às 21:40h de Belo Horizonte, chegando em Porto Velho à 0:05h, depois pousa em Rio Branco à 01:00h, retornando para a capital mineira à 01:45h com chegada prevista às 7:40h. Os bilhetes também já estão à venda.

