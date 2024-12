Ataque a Tiros Deixa um Morto e um Ferido no Segundo Distrito de Rio Branco

Na noite da última quarta-feira (18), um ataque a tiros no bairro Cidade Nova, em Rio Branco, resultou na morte de Kslley Matheus de Queiroz, 25 anos, monitorado por tornozeleira eletrônica, e deixou ferido seu amigo João Wesley Rocha da Silva, 24 anos.

Segundo a Polícia Militar, as vítimas estavam sentadas na entrada de um conjunto de apartamentos na Rua Coelho Ramos quando foram surpreendidas por criminosos armados, que chegaram em um veículo Gol vermelho. Kslley foi alvejado várias vezes no peito e morreu no local, enquanto João foi atingido no braço e conseguiu se abrigar em um apartamento.

O SAMU foi acionado, mas Kslley já estava sem vida. João foi estabilizado e encaminhado ao Pronto-Socorro, onde seu estado de saúde é considerado estável.

A polícia acredita que o ataque esteja relacionado à guerra entre facções, já que Kslley havia saído do presídio há sete meses. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Com informações do ac24horas

