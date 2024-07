Atacante do Corinthians vai à festa de despedida de Carlos Miguel, bate o carro e se envolve em confusão

O atacante Pedro Henrique, do Corinthians, se envolveu em uma confusão na última madrugada. O jogador de 34 anos bateu a parte traseira de seu carro em uma residência em Arujá, e o morador acionou a Polícia Militar. Pedro, assim como outros companheiros de Timão, foram à festa de despedida de Carlos Miguel, na região. O goleiro, inclusive, também foi registrado no local da batida minutos depois.

“Acabamos de receber as imagens, e constatamos que Pedro Henrique estava na condução do veículo, tentou se evadir, e posteriormente o pessoal da segurança do condomínio vai atrás dele. Ele sai em estado de embriaguez pelas condições que analisamos. Posteriormente, o ex-goleiro do Corinthians Carlos Miguel acaba chegando para intermediar a situação”, disse o delegado Jaime Pimentel, da Delegacia de Policia de Arujá, à TV Bandeirantes.

A Gazeta Esportiva teve acesso ao Boletim de Ocorrência, que foi emitido às 5h47 desta quarta-feira. Adrien Gaston Boudeville, o morador da residência de Arujá, alega que “um veículo em alta velocidade andando de marcha ré” acertou seu portão. Na versão do residente, o condutor do carro estava “totalmente embriagado” e, após o ocorrido, chamou amigos que também atuam no Corinthians. “Chegando os respectivos amigos, os mesmos chegaram a se alterarem (sic) proferindo palavras de baixo calão e proferindo ameaças”, disse Adrien.

Segundo o delegado Jaime Pimentel, a Polícia investiga os delitos de “fuga de local do crime, embriaguez ao volante, possível dano e crime de ameaça”.

Nas imagens divulgadas pela Band, é possível ver Pedro Henrique cambaleando em determinado momento, ao retornar para o carro. O atacante será chamado para depor em breve.

A Polícia Civil ainda está em fase de investigação. Quando a PM chegou ao local, foram conduzidos à delegacia o morador e o representante de Pedro Henrique e Carlos Miguel, Mauricio Junior Da Hora.

A reportagem da Gazeta Esportiva entrou em contato com o Corinthians. “O clube não irá se posicionar, mas ressaltar que o atleta se apresentou nos horários determinados, cumpriu suas obrigações como atleta e está concentrado para a partida”, disse a assessoria.

Pedro Henrique se manifestou sobre o ocorrido em suas redes sociais. “Esta minha ‘barbeiragem’ está dando o que falar. Não é meu perfil – e nunca foi – entrar em polêmicas. Tenho uma carreira limpa que fala por si só. Meu advogado está cuidando dos detalhes do incidente e eu estou com foco total no jogo de amanhã. Assunto encerrado”, comentou o atacante no Instagram.

A Gazeta Esportiva também procurou a assessoria de Carlos Miguel, que publicou a seguinte nota: “Após saber que um dos seus convidados havia colidido com um portão, o jogador imediatamente se dirigiu ao local para averiguar a situação. Chegando lá, o morador afetado inicialmente informou que desejava receber uma quantia específica para cobrir os danos. No entanto, minutos depois, ele dobrou o valor solicitado. Diante dessa situação, Carlos Miguel não aceitou, afirmando que o novo valor não era compatível com os prejuízos. Em seguida, acionou seu advogado Dr. Maurício Hora e se retirou do local, sem ameaçar o morador, como foi erroneamente divulgado”.

Em meio às polêmicas fora de campo, o Corinthians enfrenta o Vitória nesta quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), na Neo Química Arena.

Por Tiago Salazar e Iúri Medeiros

