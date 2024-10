Assermurb enfrenta o Náuas e quer seguir na liderança

Assermurb e Náuas fazem nesta segunda, 28, a partir das 16 horas, no Florestão, o jogo de abertura da 3ª rodada do primeiro turno do Campeonato Estadual de Futebol Feminino. A Assermurb vem de um empate sem gols com o Galvez e o Náuas derrotou o Andirá por 3 a 2.

Na outra partida da rodada, o Galvez joga contra o Andirá com total favoritismo.

Vai parar

Após as partidas desta segunda, o Campeonato Estadual vai parar por 10 dias até o início do segundo tempo. Os treinadores poderão utilizar o tempo para realizar os ajustes necessários visando a reta final da competição.

