Assaltante é baleado por policial e outro preso durante assalto na Baixada da Sobral

Na noite desta última segunda-feira, um assalto no bairro da Pista, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco, foi interrompido de forma decisiva por um policial que estava de folga. A ação rápida do agente resultou na prisão de um dos criminosos e deixou o outro gravemente ferido.

O incidente teve início quando dois assaltantes, identificados como Yanke de Souza Silva, de 24 anos, e Daniel Douglas Carvalho, de 25 anos, abordaram uma mulher que caminhava pela Rua 16. A dupla, que estava em uma motocicleta vermelha, modelo Titan, e de placa QLV-6J74, usou um simulacro de arma para intimidar a vítima e roubar seu celular.

Enquanto o crime acontecia, um policial à paisana, que passava pelo local, percebeu a movimentação suspeita e agiu imediatamente. Ele sacou sua arma e ordenou que os assaltantes se rendessem. No entanto, Daniel, que portava o simulacro, tentou intimidar o policial, apontando a falsa arma em sua direção. Diante da ameaça, o policial disparou três vezes, atingindo Yanke nas costas e nos braços.

Daniel conseguiu fugir do local após os disparos, mas foi capturado minutos depois por uma equipe do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO) na Rua Blumenau, nas proximidades do local do assalto.

Yanke foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Seu estado de saúde é considerado grave.

Por Aikon Vitor, da Folha do Acre

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram