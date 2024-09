Assaí Atacadista anuncia 1.952 vagas de emprego para Diversas Áreas em Todo o Brasil

O Assaí Atacadista, com quase 50 anos de tradição, é amplamente reconhecido como uma das principais redes de varejo no Brasil. Atualmente, a empresa conta com 1.952 vagas de emprego abertas em diversas localidades do país. Com uma equipe de mais de 80 mil colaboradores, o Assaí busca atrair profissionais determinados, comprometidos e ambiciosos, oferecendo oportunidades para aqueles que desejam crescer e alcançar os melhores resultados em suas carreiras.

Se você deseja fazer parte de uma empresa sólida, que valoriza seus colaboradores e oferece possibilidades de desenvolvimento, o Assaí Atacadista pode ser o lugar certo para sua próxima jornada profissional.

Vagas Disponíveis

O Assaí Atacadista oferece oportunidades de emprego em 12 estados do Brasil, incluindo o Distrito Federal, com uma ampla variedade de cargos como:

Açougueiro I

Aprendiz Comércio Varejo

Aprendiz Operador de Caixa

Assistente Administrativo (Administração e Serviços)

Assistente Comercial

Assistente de TI

Atendente Cafeteria

Operador de Caixa

Chefe de Seção

Repositor

Ajudante de Cozinha

Empacotador

Vendedor

Operador de Empilhadeira

Fiscal de Prevenção e Perdas

Cozinheiro

Padeiro

Entre outros.

Vagas em Brasília – DF

Especificamente para Brasília, o Assaí Atacadista está com várias oportunidades de emprego, incluindo:

Atendente Cafeteria

Atendente de Loja PROD SERV FIN (PASSAI)

Atendente de Loja – Serviços Financeiros PASSAI

Chefe de Seção I

Chefe Prevenção Perdas I

Operador(a) de Caixa

Operador(a) de Loja FLV

Operador(a) de Loja MERCEARIA

Operador(a) de Loja Pleno – LOCUTOR

Operador caixa/ Cafeteria.

Essas vagas estão disponíveis para contratação efetiva e são distribuídas por diversas localidades dentro do Distrito Federal.

Requisitos e Benefícios

Requisitos:

Formação Acadêmica: Ensino médio completo.

Faixa Etária: Mínimo 18 anos.

Comprometimento, responsabilidade e vontade de crescer na carreira.

Requisitos para vagas de Jovem Aprendiz

Requisitos e qualificações

Formação acadêmica mínima: ensino médio completo.

Faixa etária: 18 anos e máximo de 22 anos e 6 meses na contratação.

Experiência: não é exigida experiência profissional.

Importante: O(a) Jovem Aprendiz não poderá ser Aprendiz por mais de uma vez na mesma função e no curso de aprendizagem.

Benefícios Incluídos:

Assistência Médica e Odontológica

Cartão Cesta Básica

Refeição no Local de Trabalho

Extensão da Licença Maternidade

Enxoval do Bebê

Cartão Mamãe

Vale Transporte

Parcerias com Academias (Gympass e TotalPass)

Plano de Carreira

Como Se Candidatar

Para se candidatar a uma das vagas, os interessados devem acessar o site oficial do Assaí Atacadista. As inscrições estão abertas, e a empresa busca por profissionais comprometidos que desejam crescer junto com ela.

O Assaí Atacadista oferece um ambiente de trabalho dinâmico, oportunidades de desenvolvimento profissional e benefícios atrativos. Com mais de 1.768 vagas disponíveis, este é o momento ideal para se candidatar e fazer parte dessa renomada empresa que valoriza o crescimento de seus colaboradores. Não perca essa chance e candidate-se agora!

Perguntas Frequentes (FAQ)

Quais são os requisitos para se candidatar?

Os requisitos variam de acordo com a vaga, mas geralmente incluem ensino médio completo, idade mínima de 18 anos e documentação completa.

Quais são os benefícios oferecidos pelo Assaí Atacadista?

Os benefícios incluem assistência médica e odontológica, cartão cesta básica, refeição no local de trabalho, extensão da licença maternidade, entre outros.

Quais são as responsabilidades dos cargos disponíveis?

As responsabilidades variam conforme o cargo, abrangendo áreas administrativas, almoxarifado, atendimento ao cliente, entre outras.

Há oportunidades de crescimento dentro do Assaí Atacadista?

Sim, a empresa oferece um plano de carreira estruturado com diversas oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional.

Aproveite essa oportunidade para iniciar ou dar um novo passo na sua carreira com o Assaí Atacadista!

