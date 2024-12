Aposentadoria em 2025 Será Mais Difícil: Entenda as Alterações nas Regras

Veja o que vai alterar com a chegada do ano novo e como será o cálculo

Se você está planejando dar entrada na sua aposentadoria em 2025, é fundamental estar por dentro das novas exigências do INSS.

As mudanças fazem parte das regras de transição introduzidas pela Reforma da Previdência de 2019, que afetam as modalidades de aposentadoria por pontos, idade mínima e tempo de contribuição, além de critérios específicos para professores.

O que é a regra de transição?

A Reforma da Previdência estabeleceu um período de transição para que trabalhadores em atividade pudessem se adaptar às novas regras de aposentadoria.

Desse modo, essa transição aumenta gradativamente os requisitos de idade mínima, tempo de contribuição e pontos necessários para se aposentar. Em 2025, as exigências ficarão ainda mais rigorosas, especialmente para quem planeja se aposentar por pontos ou por idade mínima.

Aposentadoria por pontos em 2025

A aposentadoria por pontos combina idade e tempo de contribuição. Para 2025, os requisitos vão ser:

Mulheres: 92 pontos, com um mínimo de 30 anos de contribuição.

Homens: 102 pontos, exigindo pelo menos 35 anos de contribuição.

Por exemplo, um homem que trabalhou e contribuiu por 35 anos precisará ter 67 anos de idade para atingir os 102 pontos necessários. Essa regra de transição continuará em vigor até 2035, quando então o requisito será de 105 pontos para homens e 100 para mulheres.

Aposentadoria por idade mínima e tempo de contribuição em 2025

Outra modalidade importante é a aposentadoria por idade mínima e tempo de contribuição, que também terá ajustes, ficando assim:

Homens: Idade mínima de 64 anos, com 35 anos de contribuição.

Mulheres: Idade mínima de 59 anos, com 30 anos de contribuição.

Esses requisitos serão elevados anualmente, até atingir 65 anos para homens em 2027 e 62 anos para mulheres em 2031.

Aposentadoria para professores em 2025

Os professores da educação básica têm critérios diferenciados, devido à natureza de sua profissão. Dessa forma, em 2025, os requisitos vão ser:

Aposentadoria por pontos:

Professoras: 87 pontos, com um mínimo de 25 anos de contribuição.

Professores: 97 pontos, com pelo menos 30 anos de contribuição.

Aposentadoria por idade mínima e tempo de contribuição:

Professoras: Idade mínima de 54 anos.

Professores: Idade mínima de 59 anos.

Aposentadoria por idade

Para quem planeja se aposentar apenas por idade, as regras permanecem as mesmas:

Homens: 65 anos, com pelo menos 15 anos de contribuição (20 anos para quem começou a contribuir após a Reforma).

Mulheres: 62 anos, com no mínimo 15 anos de contribuição.

Como calcular o benefício?

O cálculo do valor do benefício tem como base a média de todas as contribuições realizadas. Em 2025, o trabalhador receberá 60% da média, somando 2% a mais por cada ano de contribuição excedente.

Para alcançar 100% da média:

Mulheres: Devem contribuir por 35 anos.

Homens: Devem contribuir por 40 anos.

Por fim, vale lembrar que o benefício nunca será inferior ao salário mínimo e nem poderá ultrapassar o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), que está projetado para aproximadamente R$ 8 mil em 2025.

Jornal Contabil

