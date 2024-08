Após série de derrotas, vôlei salva o domingo olímpico do Brasil

A dupla Evandro Gonçalves e Arthur Lanci atropelou os holandeses no vôlei de praia masculino nas Olimpíadas de Paris. Já as meninas do Brasil, confirmaram o favoritismo sobre a Polônia no vôlei de quadra, com três sets a zero. Ambas as vitórias salvaram o domingo (4/8) brasileiro da competição, até então marcado por série de derrotas e decepções.

O nono dia de Jogos Olímpicos para o Brasil começou frustrante: Jucielen Romeu perdeu a chance de passar à final e caiu nas quartas. Hugo Calderano perdeu a disputa da medalha no tênis de mesa individual. E Marcus D’Almeida foi eliminado nas oitavas de final do tiro com arco.

Além disso, a dupla André e George perdeu os alemães e acanaram eliminados no vôlei de praia. Já Valdileia Martins desistiu da final do salto em altura por causa de uma lesão ainda na fase classificatória. O cenário, portanto, não se mostrava nada favorável para o país até a metade da tarde.

Contudo, os triunfos no vôlei de praia e de quadra salvaram o domingo do Brasil. Evandro e Arthur vão para as quartas de final, assim como a seleção feminina, que pega a República Dominicana. O Brasil ganhou das polonesas por 3 x 0, parciais de 25 x 21, 38 x 36 e 25 x 14.

Ambos os times brasileiros representam boas chances de medalha para o país,

Por Metrópoles

