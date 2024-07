Apae Rio Branco comemora 43 anos e vice-governadora ressalta compromisso do Estado com instituição

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) celebrou, nesta terça-feira, 30, o aniversário de 43 anos da entidade em Rio Branco. A comemoração foi realizada na sede da entidade, no bairro Nova Esperança, com a participação de funcionários, alunos e familiares, além de empresas parceiras e autoridades municipais.

Na quadra onde tomam espaço as atividades recreativas da entidade, foi montada a estrutura para receber o público. A celebração começou com um culto ecumênico, seguido de apresentações artísticas dos alunos.



A vice-governadora e titular da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Mailza Assis, esteve presente. “São mais de quatro décadas ressignificando a vida das pessoas com deficiência, numa trajetória de muitas conquistas e lutas diárias, com ações integradas e de defesa de direitos, como caminho de transformação de vida”, exaltou.

A Apae Rio Branco oferece assistência filantrópica de natureza cultural, de saúde e educacional. São diversas as ações focadas pela entidade, com defesa de direitos, apoio às famílias, orientações e prestação de serviços. O objetivo é a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência.

A entidade, conforme sua presidente, Maria do Carmo Pismel, beneficia mais de 300 pessoas por ano, entre alunos e pessoas com com deficiência, faz encaminhamentos para o mercado de trabalho e promove oficinas de aprendizes.

No local, há professores disponibilizados pelo governo do Estado para o auxílio às atividades pedagógicas, esportivas e culturais.

Maria do Carmo destacou a importância da entidade e do evento. “Este foi um dia muito especial. A comemoração foi muito importante para as pessoas se sentirem representadas. É muito bonito conseguir ver todos os progressos e desenvolvimento conquistados. Aproveito também para agradecer a presença de todos e o apoio que temos recebido em todas as esferas”, disse.

Mailza relembrou que, em seu mandato de senadora, enviou emendas para custeio e assistência da instituição e disse estar comprometida em dar continuidade ao trabalho, agora como vice-governadora e secretária.



Os programas da instituição são voltados para a educação profissional, o desenvolvimento acadêmico, a inserção e o acompanhamento no trabalho. O projeto ainda promove atividades de arte, esporte, cultura e lazer.

A Banda Furiosa, da Polícia Militar do Acre (PMAC), comandada pelo maestro Sandoval França, realizou uma apresentação, promovendo alegria entre alunos e familiares.



Para conhecer mais sobre o que é desenvolvido pela Apae em Rio Branco, a população pode acompanhar a associação pelas redes sociais: @apaeriobranco.

Fernando Santtos Agência de Noticias do Acre

Fotos: Felipe Freire/Secom

