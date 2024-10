Animais morrem eletrocutados após queda de árvore em Cruzeiro do Sul

Na última sexta-feira (11), uma forte chuva acompanhada de ventos intensos atingiu Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, causando a queda de uma árvore sobre um cabo de média tensão na comunidade Badejo do Meio, zona rural da cidade. O incidente deixou o cabo exposto, resultando em uma tragédia para os animais da área.

Diversos animais, incluindo uma vaca e um cachorro, foram atingidos pelo fio de alta potência e acabaram morrendo eletrocutados.

O impacto do choque foi tão intenso que o gado sofreu graves ferimentos, com parte do corpo sendo cortado ao meio.

Por AcreOnline.net

Com informações ContilNet

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram