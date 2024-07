André Ramalho: mais um reforço confirmado no Corinthians

Os reforços encaminhados nas últimas semanas estão, aos poucos, sendo anunciados pelo Corinthians. Na tarde desta terça-feira, foi a vez do Timão confirmar a contratação do zagueiro André Ramalho. Para contar com o jogador, o Corinthians venceu a concorrência de equipes da Europa e do Brasil.

André Ramalho disputou as últimas temporadas pelo PSV, da Holanda, e tinha proposta para renovar no clube. Escolheu o Timão. “É um prazer enorme estar vestindo esta camisa. Estou muito ansioso para poder jogar na Arena. Conto com o apoio de todos”, disse, rapidamente, o jogador ao site oficial do novo clube. André Ramalho, de 32 anos, assinou contrato até o fim de 2026 no Parque São Jorge.

Campeão holandês em Eindhoven, o brasileiro somou 128 jogos pelo PSV e defendeu ainda Red Bull Salzburg, Bayer Leverkusen, Mainz e Liefering no futebol europeu. Antes do zagueiro, o Corinthians havia anunciado, na segunda, o volante Alex Santana. Charles, também volante do Midtjylland, da Dinamarca, deve ser o próximo confirmado.

