Amado Batista é condenado a pagar pensão para ex-namorada

O cantor Amado Batista foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Tocantins a pagar R$ 10 mil de pensão para a ex-namorada, Layza Felizardo, com quem ele se relacionou nos últimos quatro anos. A informação foi publicada no domingo (30/6) pela colunista Fábia Oliveira.

O relacionamento terminou no final de 2023, quando Layza abriu um processo judicial afirmando que abandonou a carreira durante o namoro para cuidar das empresas do artista. A ação também descreve que Batista dava uma mesada de R$ 10 mil, e que ela precisou se mudar para Goiânia, sendo que seu estado natal é o Amazonas.

Sorte ou azar?

Para piorar a situação, Batista teria dito no início deste ano que concordava em manter o pagamento mensal, porém ficou incomodado com a cobrança de atrasos e depósitos de valores reduzidos, e disse que a jovem “ganhou na loteria” com o relacionamento deles.

Ao avaliar o processo na semana passada, o desembargador João Rigo Guimarães levou em consideração o tempo que falta para Layza concluir a faculdade de Medicina Veterinária, e determinou que o valor será pago por três anos.

Defesa de Amado Batista

O advogado Mauricio Vieira de Carvalho, por sua vez, revelou que o processo está “em segredo de Justiça” e sequer poderia ser comentado pela jovem ou seus representantes na mídia. “A Senhora Layza e seus defensores apenas buscam holofotes, haja vista que todas as alegações constantes em entrevistas e no processo carecem de provas e fatos verídicos”, afirmou ele ao Área Vip.

“O senhor Amado nunca deixou de apoiar financeiramente sua ex-namorada, tanto que já vinha efetuando pagamentos até mesmo antes da existência de qualquer ação judicial”, acrescentou Carvalho, dizendo que a defesa do cantor “interpôs recurso apenas para delimitar o tempo que a obrigação deverá ser paga”.

“As demais alegações falaciosas, mentirosas e com claro objetivo econômico já foram todas rebatidas e contestadas nos autos do processo”, finalizou o advogado de Amado Batista.

Por:

Giovanna Camiotto- terra

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram