Alunos de projeto de Jiu-jitsu do Bope recebem graduação

No último final de semana o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Acre (Bope) promove o evento de graduação de Jiu-Jitsu dos alunos do Centro de Treinamento de Artes marciais do Bope. A cerimônia ocorre no Colégio Militar Estadual Tiradentes e marca a graduação de 20 alunos que participaram das atividades de Jiu-jitsu.



O projeto, em andamento desde 2007, é realizado por policiais militares graduados em jiu-jitsu e se dispõem a passar o conhecimento para outros integrantes da instituição. O projeto visa o aprimoramento das habilidades em Jiu Jitsu para policiais militares, integrantes de segurança pública e seus familiares. Atualmente, cerca de 30 pessoas estão envolvidas no programa, que busca fortalecer a capacitação e a integração entre os participantes.



A cerimônia destaca o compromisso contínuo do Bope com o desenvolvimento profissional, pessoal e excelência de seus membros e suas famílias, consolidando o Jiu-Jitsu como uma ferramenta crucial no treinamento e na segurança pública.

Assessoria de Comunicação da PMAC

