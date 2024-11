Alce desenfreado invade concessionária e destrói carros de luxo antigos

Automóveis de loja na Suécia estavam em processo de restauração, até a chegada inesperado do cervídeo de 2 m de altura e aproximadamente 700 kg

Suécia- Um alce fora de controle invadiu uma concessionária na Suécia, especializada em restauração de carros de luxo antigos e danificou boa parte dos veículos presentes.

Apesar da população local estar acostumada a avistar esses gigantes de 2 m de altura e aproximadamente 700 kg pelo país, esse tipo de interação continua assustadora.

“O CEO Viktor Örtegren estava na empresa no fim de semana para guardar a lancha particular dele, quando ouviu alguns barulhos altos”, contou o funcionário Morten Christensen, em e-mail enviado ao site The Drive. “Ele pensou que um cliente tinha entrado. Mas, assim que contornou o barco, um alce enorme pulou sobre ele. Viktor ficou chocado e imediatamente se escondeu.”

A partir daí, o invasor começou a bater com as patas sobre as latarias de qualquer veículo que estivesse pela frente.

Ainda assim, a administração da concessionária acredita que os carros pisoteados podem ser consertados.

Após a visita caótica, o grandalhão deixou o estabelecimento, atravessou uma rodovia movimentada e voltou à floresta de onde saiu.

Fonte: D24am.

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram