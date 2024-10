Alan Rick vota acompanhado da família, do suplente Gemil Júnior e abraça Alysson e Bocalom durante votação do vice

Neste domingo, 6, o senador Alan Rick (União Brasil) votou por volta das 9h, na Escola Técnica de Saúde Maria Moreira da Rocha, acompanhado da esposa Michele Miranda, do filho Pedro, do suplente Gemil Júnior e de assessores. Em seguida, o senador encontrou o candidato a reeleição Tião Bocalom e o candidato a vice Alysson Bestene no Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC), local de votação de Alysson.



“Foi uma campanha até tranquila comparada a outras que já vimos. Vim dar um abraço aqui no Boca e no Alysson. Sempre digo que nada resiste ao trabalho e tenho certeza que Deus vai abençoar o caminho deles e vão sair vitoriosos.” – disse o senador.

O senador ainda acompanhou a votação da esposa Michele Miranda e encerrou as agendas deste domingo com um recado aos eleitores.

“Neste dia importante, exerça a sua cidadania. Vote conscientemente e ajude o Acre e o Brasil a ter bons gestores e bons vereadores.” – destacou.

