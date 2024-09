Alan Rick viabiliza shows com artistas nacionais para Marcha para Jesus de CZS

A 10ª edição da tradicional Marcha para Jesus, maior evento evangélico do Vale do Juruá, será realizada no feriado deste sábado, 07 de setembro, em Cruzeiro do Sul, com dois grandes shows nacionais articulados pelo Senador Alan Rick junto ao Ministério do Turismo, Sesc e Senac. Às 19:30h se apresenta o cantor Israel Salazar, intérprete de louvores como “Aviva-nos” e “Eu tô no Culto”. E, às 20:30h, será a vez de Marcelo Markes, cantor de grandes sucessos gospel como “Sinto Fluir” e “Eu Tenho Você”.

“A Marcha para Jesus reúne igrejas cristãs de todas as denominações e é um evento aberto à participação de qualquer pessoa. É um momento de comunhão e união e, neste ano, trabalhamos para trazer esses grandes cantores para, junto com o povo de Cruzeiro do Sul, louvar e adorar o Senhor”, disse o Senador Alan Rick.

O evento, que tem como tema “Todos pela Vida, Paz e Família”, é uma realização da Associação dos Ministros Evangélicos do Acre em Cruzeiro do Sul (Ameacre/CZS), Prefeitura de CZS, Governo do Estado, Sesc, Ministério do Turismo e o mandato do Senador Alan Rick.

“Através do apoio do Senador Alan Rick, nós demos um passo de fé. É a primeira vez na história da Marcha pra Jesus no Estado Acre que nós teremos duas atrações nacionais. Isso devido ao trabalho do Senador junto ao Ministério do Turismo e SESC. E nós louvamos a Deus por isso. Vai ser um tempo muito precioso de louvor, adoração e comunhão”, agradeceu o Pastor Carlos Mariano, Presidente da Associação de Ministros Evangélicos do Acre Núcleo de Cruzeiro do Sul.

A concentração para o evento será na Avenida Coronel Mâncio Lima, em frente à Defensoria Pública. Às 17:30h terá início a Marcha, que seguirá até a Praça Orleir Cameli, no palco alternativo, em frente ao coreto, onde ocorrerá o pré-show com Bosque Worship e Eliana Amorim e Banda. Na sequência, acontecerão os shows nacionais, no palco principal, em frente à Catedral Nossa Senhora da Glória.

