Alan Rick vence Rueda e candidatura do UB em Manoel Urbano é indeferida

Chegou ao final a briga pelo diretório do União Brasil em Manoel Urbano, município do interior do Acre. Após liminares e troca de presidentes da executiva municipal, o juiz da 3ª Zona Eleitoral, Eder Jacoboski Viegas, decidiu que o comando da sigla é do indicado do senador Alan Rick, presidente estadual do partido.

A decisão não muda apenas o comando do diretório, muda também os rumos da eleição em Manoel Urbano. A candidatura de Izaute Vaz pelo UB à prefeitura foi indeferida.

Entenda o caso

A condução do diretório do União Brasil é alvo de uma disputa judicial entre o senador Alan Rick, presidente da executiva estadual, e o suplente de deputado federal, Fábio Rueda. A briga começou em 2022, quando Rueda assumiu o controle do partido e montou diretórios municipais com aliados. Rick, após voltar a direção do partido, destituiu todas as composições municipais.

A briga acabou parando na justiça. Em Manoel Urbano, o União Brasil realizou duas convenções. Uma, por força de uma liminar foi realizada no dia 27 de julho e presidida por Rubenildo do Nascimento, indicado de Rueda e que resolveu escolher Izaute Vaz, como a candidato a prefeito pelo partido no município.

Porém, outra convenção foi realizada, tendo como presidente Marcilo Silvestre Levi, indicado de Alan Rick, mantendo a chapa de vereadores, mas sem candidato próprio a prefeito. No ato, o UB declarou apoio à candidatura de Macarrão do Republicanos.

Ocorre que na análise de mérito, a justiça decidiu pela cassação da liminar, o que torna a convenção realizada pelo aliado de Rueda sem efeito.

Como isso, a candidatura de Izaute Vaz foi indeferida pelo juiz eleitoral e o União Brasil vai apoiar a candidatura de Macarrão como decidida pelos aliados de Alan Rick. A chapa proporcional de vereadores está mantida.

Com a decisão, proferida nesta terça-feira, 10, a disputa pela prefeitura de Manoel Urbano passa a ter apenas dois candidatos, Macarrão do Republicanos e Toscano Velozo do Progressistas.

“ANTE POSTO, INDEFIRO o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP), para registro de candidatura majoritária da coligação denominada UNIDOS PELO POVO (UNIÃO, PSD), para concorrer às Eleições Municipais 2024, no município de MANOEL URBANO, com a consequente inaptidão do partido UNIÃO BRASIL, em razão da ausência de manifestação de vontade em compor a coligação, devendo efetivar o registo no sistema próprio de Candidaturas”, explicitou em sua sentença, o juiz eleitoral , Eder Jacoboski Viegas.

