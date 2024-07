Alan Rick solicita ajuda para enfrentamento da seca no Estado

Conforme relatório da Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Acre, os níveis dos rios em várias cidades, especialmente Rio Branco, apresentaram uma redução significativa nos últimos dias. A longo prazo, as projeções para o trimestre de julho a setembro de 2024 indicam que as chuvas permanecerão abaixo do normal, enquanto as temperaturas poderão estar acima da média. Segundo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), a previsão é que este ano a população do Acre enfrentará a pior seca da história.

Nesta terça-feira, 2, o Senador Alan Rick, Coordenador da Bancada Federal do Acre, se reuniu com o Ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, para solicitar ajuda emergencial. “Pedimos bombas de captação flutuantes, pagamento de caminhões-pipa, estações compactas de purificação de água e caixas d’água. Além do reconhecimento dos decretos de emergência ambiental do Estado, da Capital e dos demais municípios que apresentarem”, enumerou o Senador.

O Ministro Waldez Góes se comprometeu em atender todas as solicitações e explicou que o Ministério está fazendo o monitoramento da situação, com mapeamento dos locais em situação de risco de falta d’água e elaborando medidas de contingência.

Participaram da reunião, o prefeito da Capital, Tião Bocalom, o Senador Márcio Bittar e os deputados federais Roberto Duarte e Gerlen Diniz.

Emendas para implantação de sistemas de abastecimento

O Senador Alan Rick também tem destinado emendas para os municípios implantarem sistemas de abastecimento de água. Na última semana, ele anunciou a destinação de R$ 1,5 milhão para a construção na Vila Verde, comunidade com 150 famílias, na Transacreana, em Rio Branco.

E, no final de semana, as famílias da Comunidade Mororó II, no Rio Cruzeiro do Vale, em Porto Walter, já começaram a receber água potável e encanada em casa. A nova estrutura, construída pela prefeitura do município com emenda do senador, beneficiará diretamente mais de 150 famílias, proporcionando acesso à água potável encanada e melhorando significativamente a qualidade de vida dos moradores.

Além da Mororó II, recursos destinados pelo senador também já contemplaram as comunidades Lindalvos e Restinga com sistemas de abastecimento de água. Em breve, a prefeitura fará novas entregas.

Assessoria

Fotos:Gabriel Cruz

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram