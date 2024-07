Alan Rick recebe honraria peruana por apoio ao fortalecimento das relações comerciais Brasil-Peru

Nesta quinta-feira, 4, na Assembleia Legislativa do Acre, o senador Alan Rick recebeu a medalha San Miguel, honraria concedida pelo prefeito da cidade peruana de mesmo nome, Cristin Mamani. A entrega foi realizada pelo empresário Alejandro Salinas, diretor comercial do grupo Perbra Holding, empresa especializada em comércio bilateral entre Peru e Brasil, e pelo deputado estadual Luiz Gonzaga que visitou recentemente o país vizinho para debater uma nova rota comercial.

“Essa medalha é um reconhecimento, o senador está sendo nomeado cidadão honório da cidade pelo empenho que tem demonstrado em abrir o comércio exterior com o governo peruano dos Estados Fronteiriços. Além do incentivo que ele dá, as emendas que apoiam a abertura dessa ZPE, a abertura da Aduana, dos portos de Ucayali e Pucallpa. Então, o prefeito tem consciência do trabalho que o senador vem fazendo e ele não poderia deixar de mandar essa homenagem para ele.” -explicou Salinas, que representou o prefeito Mamani.

O senador pediu que Salinas levasse seus agradecimentos ao prefeito Cristin Mamani. “Os meus agradecimentos, o meu carinho. Essa homenagem mobiliza o nosso coração para continuarmos trabalhando por essa integração.” – disse.

“O senador Alan Rick abraçou a integração entre Brasil e Peru, também com a rodovia entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa. As coisas estão avançando e precisamos fazer com que o Acre desenvolva e nossa população tenha mais oportunidade”, disse o presidente da ALEAC.

Também estiveram presentes no ato de entrega da honraria, o secretário de estado, Assurbanipal Mesquita, o presidente do Sistema OCB/Sescoop-AC, Valdemiro Rocha, o presidente da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente (ANAMMA), Marçal Cavalcanti, o superintendente do Ministério da Agricultura e Pecuária no Acre, Paulo Trindade, e o diretor de assuntos aduaneiros da ZPE/AC, Marcos Moraes.

O senador aproveitou a oportunidade para prestar contas do trabalho que tem realizado para fortalecer a relação entre os dois países. Citou a defesa da Estrada até Pucallpa-Peru, passando por Cruzeiro do Sul-AC, que pode se tornar um dos mais importantes corredores das exportações brasileiras para o mercado asiático, via Porto de Chancay; a luta para autorizar a operação de empresas aéreas sul-americanas, como a Peru Air, em trechos domésticos no Brasil; a defesa da estruturação do posto aduaneiro entre Assis Brasil e Iñapari, com esforços junto à Receita e à Polícia Federal para expandir horários de operação, além de solicitar ao Ministério da Agricultura auditores fiscais agropecuários; o trabalho para viabilizar a exportação de carne suína e bovina do Acre para o país vizinho, o que já se concretizou; entre tantas outas ações.

“O Brasil é o terceiro maior parceiro comercial do Peru. Nossos países mantêm cooperação em diversas áreas, como segurança, combate ao narcotráfico, ciência e tecnologia e cooperação técnica.” – lembrou o senador ao reafirmar que continuará trabalhando pelo fortalecimento das relações bilaterais entre os dois países.

