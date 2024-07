No último sábado, 29, o presidente do União Brasil Acre, senador Alan Rick, prestigiou a posse do novo secretário de Esporte e Cultura de Epitaciolândia, Marcelo Galvão (União Brasil). A cerimônia ocorreu na quadra de grama sintética da Praça 28 de Abril, onde a prefeitura também realizou a entrega de kits esportivos e torneio com as escolinhas de futebol.

“Quero parabenizar o amigo Marcelo do nosso União Brasil. Tenho certeza que continuará o grande trabalho que vem sendo realizado na gestão do amigo prefeito Serginho, com a parceria do nosso mandato. Em breve, poderemos celebrar a cobertura de mais quadras, teremos a instalação da escolinha do Instituto Léo Moura aqui no município, tudo com recurso de emendas que indiquei.” – disse Alan Rick.

Marcelo Galvão assume a Secretaria, aos 51 anos, é funcionário público, casado, pai de 6 filhos.

“Sou grato pela honra dada pelo nosso prefeito, estamos aqui para contribuir mais ainda com essa gestão.” – disse o novo secretário.



O deputado federal Coronel Ulysses também esteve presente na solenidade. “Muito feliz de podermos caminhar nessa jornada de desenvolvimento social do nosso estado, desse município que nós temos no nosso coração. Parabenizar o Marcelo, que é um amigo. O prefeito fez uma excelente escolha. É uma pessoa competente, uma pessoa que teme a Deus, com princípios. Vai executar um excelente trabalho.” – disse.

O prefeito Sérgio Lopes assinou o termo de posse e deu as boas vindas ao novo secretário. “Já faz parte da gestão, mas está assumindo esse novo desafio. Vamos dar continuidade ao trabalho que a nossa equipe vêm realizando. Temos as nossas escolinhas com as nossas crianças e jovens. Vamos continuar trabalhando para revelar talentos e dar oportunidade sempre em parceria com as instituições. Epitaciolândia continuará sendo um celeiro esportivo.” – concluiu.

Assessoria

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram