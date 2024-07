Alan Rick garante R$ 1,6 Milhão para estruturar laboratório de análises de alimentos da UFAC

Nesta quarta-feira, 17, na Federação das Indústrias do Acre (FIEAC), o senador Alan Rick (União Brasil) se reuniu com representantes do Sindicato das Indústrias de Frigoríficos e Matadouros do Estado do Acre (Sindicarnes/AC), Murilo Leite e Nenê Junqueira, o coordenador da Unidade de Tecnologia da Alimentos (UTAL) da UFAC, Rui Sant´Ana de Menezes e representantes de diversas indústrias alimentícias acreanas. Na ocasião, os presentes trouxeram a necessidade de estruturação do laboratório de análises microbiológicas e físico-químicas da UTAL e o parlamentar garantiu a destinação de R$ 1,6 milhão.

“Os representantes do setor demonstraram a necessidade da adequação da Unidade, expondo a dificuldade que têm vivido para realizar as análises de alimentos em laboratórios fora do estado, sendo que o mais próximo está localizado em Ji-Paraná, Rondônia. São geradores de emprego e renda para a nossa população e apoiaremos no que for necessário. O aporte de R$ 1,6 milhão já está garantido.” – pontuou o senador.

O presidente do Sindicarnes, Murilo Leite, agradeceu o senador por atender a importante demanda do setor industrial. “É uma reivindicação antiga da categoria da indústria frigorífica, pois a UTAL necessita de adequações e novos equipamentos para atender essa demanda. Atualmente temos que fazer análises fora do estado, elevando os custos de logística, principalmente para pequenas empresas. Em conversa com o presidente do IDAF, Chico Thum, ele nos sugeriu a construção de um convênio com o Instituto e havia a necessidade de recursos, por isso apresentamos essa questão ao senador que de pronto nos atendeu. As pequenas empresas vão economizar tempo e recursos com a estruturação desse laboratório. Ficamos muito felizes e agradecidos” – disse o empresário e presidente do Sindicato.

Também participaram da reunião, o assessor de Relações Institucionais da FIEAC, Mozani Mariano, o superintendente do Ministério da Agricultura e Pecuária no Acre, Paulo Trindade, e o presidente do Instituto de Defesa Agropecuária (IDAF), Francisco Thum.

ASCOM

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram