 Alan Rick exige respeito aos produtores brasileiros e repudio Deputado Francês que comparou carne brasileira a lixo

A Comissão de Agricultura do Senado (CRA) aprovou, nesta quarta-feira (27), voto de repúdio protocolado pelo senador Alan Rick (União Brail-AC), presidente da CRA, contra o deputado francês Vincent Trébuchet, que comparou a carne brasileira a lixo durante uma sessão na Assembleia Nacional da França. A fala do parlamentar ocorreu no contexto das discussões sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia (UE).

A Moção de Repúdio também foi direcionada ao grupo Carrefour e ao diretor executivo do grupo Alexandre Bompard em razão das declarações desrespeitosas contra o Agro brasileiro. Na semana passada, a rede Carrefour anunciou que deixaria de vender carne proveniente do Mercosul, decisão que gerou indignação no setor produtivo brasileiro e resultou em um boicote à marca. Em resposta à repercussão negativa, o CEO do Carrefour, Alexandre Bompard, divulgou carta de retratação.

Alan Rick não poupou críticas à atitude do parlamentar francês, chamando-a de “mais uma ação que envergonha a França”.

“O Brasil e seus produtores devem ser respeitados. Essas declarações afrontam a histórica relação de respeito entre nossas nações e ignoram a relevância global do Brasil como maior potência na geração de alimentos para o mundo. Somos o único país capaz de aumentar a produção sem derrubar uma única árvore, graças ao rigor do nosso Código Florestal, a legislação ambiental mais avançada do mundo. No momento em que se discute um acordo entre o Mercosul e a União Europeia para simplificar regras e reduzir custos tributários, vemos esse movimento lamentável, tanto do grupo Carrefour, que já voltou atrás, quanto do deputado francês”, afirmou o senador.

Além de Alan Rick, outros senadores também se manifestaram contra as declarações do deputado francês. O senador Jaime Bagattoli (PL-RO) destacou que o comentário de Trébuchet reflete um receio da França quanto à competitividade dos produtos agrícolas brasileiros no mercado europeu. “É inadmissível que falem isso da nossa produção bovina”, afirmou Bagattoli.

A moção de repúdio apresentada por Alan Rick e aprovada pela Comissão de Agricultura do Senado é uma resposta à tentativa de descredibilizar a produção de carne brasileira, um setor fundamental para a economia do país.

ASCOM

