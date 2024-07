Alan Rick entrega material esportivo para manutenção das atividades da escolinha de futebol do Léo Moura

Nesta terça-feira, 16, no Campo de Futebol da Cidade do Povo, o senador Alan Rick fez a entrega de materiais esportivos adquiridos com emenda de R$ 370 mil para a manutenção das atividades da Escolinha de Futebol Passaporte para Vitória, do Instituto Léo Moura, na Cidade do Povo. Foram entregues cones, bolas, apitos, uniformes completos, chuteiras, caneleiras, redes, entre outros.

O núcleo da capital atende 420 alunos entre meninos e meninas, ensina os fundamentos do esporte mais popular do Brasil e trabalha a formação cidadã. Além da capital, Cruzeiro do Sul já tem núcleo do projeto e estão sendo instalados novos em outros 3 municípios, também com emendas destinadas pelo senador.

“Já são mais de 1.400 crianças e adolescentes entre 05 e 17 anos inscritos no projeto nas cinco cidades. Tudo isso, graças ao empenho do senador em garantir o recurso para a instalação dos núcleos e para a manutenção das atividades.” – disse o coordenador do Instituto Léo Moura no Acre, Gabriel Brito.



Os novos núcleos estão sendo instalados em Sena Madureira, Senador Guiomard e Mâncio Lima. Neste último será implantado o primeiro núcleo do projeto em aldeia indígena no país. Será na Aldeia do Barão, dos Puyanawas, e atenderá 200 alunos.

“Além desses municípios em que o Instituto já está avançando com a instalação do projeto, ainda temos recurso já pago para contemplar Epitaciolândia. Ao todo, nosso mandato já garantiu R$ 2,9 milhões para instalação e manutenção das escolinhas.” – explicou o senador.

O senador Alan Rick aproveitou a oportunidade para anunciar a vinda do Léo Moura ao Acre na segunda quinzena de agosto e a abertura do núcleo no CIEC da Estação Experimental, em Rio Branco, espaço que está sendo reconstruído com emenda de R$ 1,8 milhão, também indicada pelo senador.

“Em breve, teremos 7 núcleos no Acre e o nosso objetivo é continuar expandindo esse projeto que está mudando a vida das nossas crianças, adolescentes e suas famílias. Na segunda quinzena de agosto estaremos inaugurando os novos núcleos com a presença do nosso craque Léo Moura. O futebol, o esporte, tem esse poder de trazer esperança, de transformar realidades, de formar cidadãos, por isso vamos continuar fortalecendo esse trabalho com as escolinhas do Instituto Léo Moura.” – pontuou o senador.

“Eu fico muito feliz quando eu vejo Deus levantando pessoas assim para fazer as coisas acontecerem. Sou muito grato, como secretário de esporte municipal, saber que nós temos um senador que é preocupado com a nossa juventude, tem consciência de como é importante oportunizar a prática de esportes pra essa comunidade que tem muitos que não podem pagar uma escolinha de futebol.” – disse o secretário Artur Oliveira.

Também participaram do ato, deputado federal Roberto Duarte (Republicanos), o presidente da Fundação Elias Mansour, Minoru Kinpara, o presidente do Instituto de Terras do Acre (Iteracre), Romário Costa, a presidente da Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac), Iuçara Souza e a coordenadora da Escola de Gastronomia, Marineide Diógenes.

