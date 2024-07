Alan Rick e Sérgio Lopes entregam equipamentos agrícolas na Reserva Chico Mendes

No último final de semana o senador Alan Rick e o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, entregaram equipamentos agrícolas aos produtores da Comunidade Porongaba, na Reserva Extrativista Chico Mendes. Os equipamentos foram adquiridos com emenda de R$ 300 mil destinada pelo senador Alan Rick, através da Secretaria de Estado de Agricultura.

A solenidade ocorreu concomitantemente aos atendimentos da 93ª edição do Saúde na Comunidade, realizado pela prefeitura de Epitaciolândia com apoio do mandato do senador Alan Rick.

Além dos equipamentos, a comunidade ainda receberá mudas de café e açaí, além de outros insumos para a produção, como, adubo, calcário. Tudo com emenda já destinada pelo parlamentar que ainda garantiu que enviará recursos para a compra de uma pá-carregadeira.

“Nós paramos de derrubar, então a nossa alternativa agora é buscar meios para trabalhar a agricultura familiar no mecanizado. Pra começar, nós dependemos desses equipamentos e agora com a garantia da pá mecânica, com a qual poderemos fazer a destoca, é uma luz no fim do túnel, é a esperança de termos mais dignidade. Estamos felizes e muito gratos ao senador que enviou a emenda e veio aqui entregar e nos ouvir.” – disse o presidente da Associação de Moradores da Reserva Extrativista de Epitaciolândia, José Maria, mais conhecido como Açucar.



“O senador Alan Rick é um grande parceiro do município de Epitaciolândia. Nós temos quadra de esporte construída no município com emenda do senador. Nós temos uma ampliação da Unidade de Saúde Cândido do Mesquita, que está em construção, emenda do nosso senador, nós temos veículos adquiridos para a Secretaria de Saúde, que é emenda do senador, nós temos recursos para custeio da saúde do PAP, que são destinados pelo nosso senador, e hoje nós estamos tendo a alegria de entregar esses equipamentos aqui na reserva Chico Mendes. Nossa gratidão!” – disse o prefeito Sérgio Lopes.



Alan Rick celebrou o momento. “Momento de muita alegria de poder atender junto com o prefeito Serginho, com a parceria da Secretaria de Agricultura do Estado, o nosso povo que tanto precisa. Aqui temos pelo menos 3 mil produtores sendo contemplados com esses equipamentos e com o que ainda entregaremos” – finalizou.

Também estiveram presentes, o deputado federal Coronel Ulysses, o vereador Pantico, o presidente da Associação dos Moradores e Produtores da Resex Chico Mendes de Brasiléia e Epitaciolândia (AMOPREBE), Romário Campelo.

Fotos: Gustavo Bardales

