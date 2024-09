Alan Rick e Roberto Duarte integrarão voo inaugural da Azul

Rio Branco voltará a integrar a malha aérea da maior companhia do país em número de voos e cidades atendidas. Graças a articulação do senador Alan Rick, a Azul retoma a operação no aeroporto da capital acreana, a partir de 04 de outubro. O senador e o deputado federal Roberto Duarte estarão no voo inaugural. A aeronave decolará de Confins (MG) às 8h50 e pousará em Rio Branco (AC) às 11h05, onde haverá uma cerimônia para celebrar esta importante conquista para os acreanos.

“Precisávamos de uma terceira companhia aérea operando no nosso estado. Isso aumenta nossas opções de trechos, horários e a concorrência ajuda a baixar os preços. Agora teremos uma conexão direta com o sudeste do país e com o estado vizinho de Rondônia, onde muitos pacientes acreanos fazem tratamento de câncer. Estou muito feliz com o retorno da Azul, resultado da nossa articulação junto a direção da empresa e aos ministros do governo federal.” – disse o senador Alan Rick.

Além do deputado Roberto Duarte e do senador Alan Rick, dois representantes do setor de turismo do Acre também integrarão o voo inaugural: o presidente do Conselho Estadual de Turismo do Acre, Tiago Higino e o presidente do Conselho Municipal de Turismo de Rio Branco, Rizomar Araújo. Ambos também são proprietários de agências de viagens.

“A volta da Azul é de grande valia porque gera mais competitividade, teremos mais vagas de voos diários, os clientes terão a chance de fazer um parcelamento maior, em até 6 vezes sem juros. Nenhuma das outras companhias oferece esse parcelamento sem juros. Tudo isso já melhorou muito pra nós e as vendas estão a todo vapor. Então, preciso registrar nossos agradecimentos ao senador Alan Rick, porque essa é uma luta antiga dos conselhos e que foi abraçada pelo senador. A principal porta está aberta pelo trabalho que ele vem fazendo em busca de melhorias para a malha aérea do nosso estado e da Amazônia Legal.” – colocou o presidente do Conselho de Turismo do Acre, Tiago Higino.

As passagens aéreas começaram a ser vendidas aos acreanos em abril, quando o senador Alan Rick, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e o vice-presidente Institucional da Azul Linhas Aéreas, Fábio Campos, anunciaram, em solenidade no Acre, que a companhia retomaria as operações no estado.

Os voos serão operados por aeronaves Airbus A320 e Embraer 195 E2, o que aumentará significativamente a oferta de assentos no aeroporto de Rio Branco. Serão dois voos diários, o primeiro sairá às 8h50 de Belo Horizonte e chegará em Rio Branco às 11h05, depois seguirá em direção a Porto Velho, pousando às 13h45, e retornando para a capital mineira às 14h25 com chegada prevista às 18h50. Já o segundo voo, decolará às 21h10 de Belo Horizonte e chegará em Porto Velho às 23h45, depois pousará em Rio Branco às 00h35, retornando pra Confins às 01h15 com chegada prevista para às 07h10.

Os clientes da Azul ainda poderão aproveitar os voos em codeshare partindo do Acre. Por exemplo, os que quiserem ir direto para Brasília poderão comprar os bilhetes para os voos compartilhados com a Gol. O diurno decola às 11h00 de Rio Branco, com chegada prevista para às 16h20 na capital federal. A outra opção tem decolagem às 02h55 e chegada prevista para às 08h05 em Brasília.

ASCOM

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram