Alan Rick e Jairo Cassiano comemoram sucesso da vinda do Ex-Flamengo Léo Moura ao Acre

O senador Alan Rick (UB) e o assessor Parlamentar Jairo Cassiano comemoraram o sucesso da vinda do ex-Flamengo Léo Moura ao Estado do Acre nesta semana. Com emenda destinada por Alan Rick, vários municípios estão sendo contemplados com o projeto passaporte para a vitória, por meio do qual, são implantadas Escolinhas de futebol que atendem centenas de crianças e jovens.

Alan Rick, Jairo Cassiano e Léo Moura estiveram na Cidade do povo, em Rio Branco, Senador Guiomard, Manoel Urbano, Cruzeiro do Sul e Mancio Lima. “Agradeço imensamente o senador Alan Rick por esse olhar diferenciado com as nossas crianças e jovens. O ex-jogador Léo Moura nos deu muitas alegrias no gramado e agora brilha com o Instituto Léo Moura. Esse projeto gera oportunidades para que possamos descobrir novos talentos e também projeta-los como bons cidadãos”, destacou Jairo Cassiano.

O senador Alan Rick disse que a meta é atingir mais crianças e jovens futuramente: “Vamos continuar expandindo esse projeto que tem revelado talentos, despertado sonhos nas nossas crianças e jovens, retirando-os das ruas, ocupando o tempo antes ocioso, ensinando-lhes disciplina, a importância dos estudos e tantas outras lições para a vida”, frisou.

Léo Moura brilhou durante muitos anos como lateral de direito do Flamengo, sendo considerado um dos melhores do Brasil. “Estou buscando proporcionar a essas crianças a chance de sonharem e se inspirarem para um dia alcançarem grandes conquistas no Esporte. Fico feliz em estar trazendo meu projeto para o Acre em parceira com o senador Alan Rick”, salientou.

A pedido de Jairo Cassiano, há também uma Escolinha do Instituto Léo Moura funcionando em Sena Madureira. Alan Rick e Jairo Cassiano pretendem realizar, em outro momento, um jogo festivo em Sena Madureira com a presença de Léo Moura.

Por Acreonline.net

