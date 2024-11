Alan Rick discute desenvolvimento do Acre com diretoria da Associação Comercial

Na última quarta-feira, 20, à convite do presidente da Associação Comercial do Acre (Acisa), Marcello Moura, o senador Alan Rick (União Brasil) se reuniu com a diretoria da Associação do setor que mais movimenta a economia acreana. A proposta do encontro, que também contou com a presença do deputado federal Roberto Duarte (Republicanos) e do vereador eleito Zé Lopes (Republicanos), foi dialogar sobre os desafios para o desenvolvimento do Acre. Os presentes tiveram a oportunidade de falar sobre as demandas do setor e os parlamentares puderam prestar contas do que já está sendo realizado.

“Estou finalizando o segundo ano do meu mandato de senador e a oportunidade de estar com o setor que gera emprego e renda para o nosso povo é muito valiosa. Pude ouví-los e estou feliz que as demandas que eles trouxeram estão perfeitamente alinhadas com o esforço que estamos fazendo no Congresso Nacional. Desta forma, pude apresentar algumas das ações do nosso mandato desenvolvidas nestes dois anos no Senado.” – disse Alan Rick.

O senador apresentou um vídeo com um resumo do trabalho nas mais diversas áreas, entre elas, a saúde, infraestrutura, segurança pública, logística, educação, assistência social e apoio à produção rural.

O presidente Marcello Moura aproveitou para destacar a importância do Porto de Chancay, no Peru, para o futuro da economia acreana. “Com esse porto, o Acre tem a oportunidade de assumir um protagonismo nas relações comerciais do Brasil com o mundo. O estado deixa de ser fim de trecho logístico. Passa a ser porta de entrada.” – destacou o presidente que também agradeceu o apoio do senador à comitiva de empresários que participou da inauguração do porto.

Também fizeram falas no mesmo sentido, os vice-presidentes da Acisa, Celestino Bento e Siglia Abrahão, e o presidente da FEDERACRE, Rubenir Guerra. Eles destacaram ainda desafios como logística e segurança pública.

Todos os presentes ainda fizeram suas menções e homenagens ao ex-prefeito de Rio Branco, ex-governador, ex-deputado federal e ex-senador Flaviano Melo, falecido nesta quarta-feira em São Paulo.

Também participaram do encontro os diretores Jorge Neto, Jurilande Aragão, Silvio Oliveira, João Paulo Albuquerque, Raiolando Oliveira, Edinho Andrade, Nazaré Cunha, Aristides Junior, Pedro Silva e Clóvis Consoli. Além deles, os empresários Marcio Rebouças, Jucilene Nogueira, entre outros.

