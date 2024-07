Alan Rick anuncia instalação de sistemas de abastecimento de água para indígenas e ribeirinhos de Marechal Thaumaturgo

“Água encanada é dignidade. Vamos levar esse sistema para todas as comunidades de Marechal Thaumaturgo” – foi assim que o senador Alan Rick anunciou a construção de sistemas de abastecimento de água em seis comunidades indígenas e ribeirinhas da cidade localizada à margem esquerda do rio Juruá, na foz do rio Amônia.

O anúncio ocorreu no domingo, 28, na Aldeia Hilda Siqueira, onde vivem 34 famílias do povo indígena Arara. Além da Aldeia citada, as comunidades Foz do Arara, Nova Vida, Ozita e Aldeia Nova Esperança serão contempladas com a emenda R$ 500 mil destinada pelo senador e já paga à prefeitura do município.

Dona Maria Francisca Siqueira Arara relatou que ela e as filhas precisam ir ao rio carregar baldes de água para conseguir realizar as tarefas domésticas. “É de manhã, meio-dia e de tarde, no sol quente, carregando baldes na cabeça para conseguir fazer as coisas. Lavar louça, limpar a casa…tudo. E o rio não é tão perto da nossa casa.” – disse.

Ela comemorou a notícia de que, em breve, terá água na torneira. “Tô muito feliz com uma notícia dessa. Colocar água na minha casa pra gente tomar banho, lavar roupa sem precisar enfrentar esse sofrimento todo dia. Vai facilitar muito a nossa vida.” – declarou.

Alan Rick chegou à comunidade acompanhado dos deputados federais Roberto Duarte e Coronel Ulysses que também estão comprometidos em apoiar a expansão desse projeto, e pelo prefeito Valdélio Furtado. A comitiva foi recebida com festa pelo Cacique José Davi, mais conhecido como Cacique Dabico, e os aldeados.

Diante da comunidade, o senador se comprometeu ainda em enviar recursos para a compra de equipamentos agrícolas e para a construção de uma quadra coberta em Marechal Thaumaturgo, onde será instalada a escolinha de futebol do Léo Moura também com emenda do parlamentar.

“O Cacique nos relatou que a comunidade produz o feijão deles, a farinha para comercializarem na cidade. Já combinei com o prefeito e vou destinar o recurso necessário para a aquisição das máquinas e eles vão poder aumentar a produção. Além disso, vi que a comunidade gosta de futebol, assim que chegamos vimos ali o torneio feminino e também vamos instalar a escolinha do Léo Moura no município. Ao todo, estou garantindo R$ 2,5 milhões.” – disse.

O Cacique comemorou: “Nessa parte nós somos muito esquecidos. Por isso, o pedido de apoio ao senador e aos deputados que recebi com muita alegria”.

