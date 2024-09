Ailín Pérez Rebola na cara de sua adversaria Após Vitória Rápida no UFC Paris

A lutadora argentina Ailín Pérez gerou polêmica após vencer a russa Darya Zheleznyakova no UFC Fight Night em Paris, no dia 28 de setembro. Após encerrar a adversária no primeiro round, Pérez provocou rebolando na cara de Zheleznyakova ainda caída, o que foi considerado desrespeitoso por muitos fãs nas redes sociais. A luta também foi marcada pelo fato de ambas as atletas terem ultrapassado o peso limite da categoria peso galo.

Na entrevista, Pérez expressou sua satisfação com a vitória e provocou a adversária, destacando que era alguém com menos experiência, ou que lhe ajudou se destacar. Com essa vitória, Pérez acumula quatro triunfos em cinco lutas no UFC e também é conhecido por sua carreira de sucesso na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans, onde fatura US$ 30 mil por semana.

Por Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram