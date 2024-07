Agricultor desaparecido há 20 dias no interior do Acre

O agricultor Levir de Lima Luna, de 52 anos, está desaparecido há 20 dias após entrar em uma área de floresta em Porto Walter, no interior do Acre. Luna saiu de casa no dia 16 de junho para pescar em um local que frequentava regularmente na mata. Quando não retornou no final do dia, seus familiares foram procurá-lo, mas não encontraram sinais dele.

Desde então, equipes do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, cidade vizinha, e 12 moradores da comunidade local têm se mobilizado nas buscas, esperando encontrar Luna com vida. A operação de busca envolve uma área extensa de floresta densa, o que dificulta o trabalho das equipes. Além do drama do desaparecimento, os moradores de Porto Walter enfrentam outro desafio: o risco de desabastecimento. A comunidade tem pedido a reabertura da estrada que liga Porto Walter a Cruzeiro do Sul, vital para o transporte de suprimentos e a circulação de pessoas. A estrada, crucial para a economia e o abastecimento da região, está fechada, aumentando a ansiedade e a necessidade urgente de soluções para a população local. por Acreonline.net com iformações do G1