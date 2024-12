Agência de Notícias do Acre inicia, neste domingo, série de reportagens especiais sobre as ações do governo em 2024

Ao longo de 2024, o governo do Estado trabalhou muito pela população e pelo desenvolvimento social e econômico do Acre. As inúmeras ações, em áreas estratégicas, como saúde, educação, segurança e infraestrutura, alcançaram quase um milhão de pessoas, desde os centros urbanos até os mais distantes locais da floresta.

A partir deste domingo, 15, o portal Agência de Notícias do Acre inicia uma série de reportagens especiais com a retrospectiva dos principais feitos do governo durante o ano. A produção jornalística envolveu a participação de diversos profissionais da comunicação pública.

“Vamos mostrar, nesta série especial, todo o esforço realizado pelo governo em 2024. Além disso, esta é uma forma de prestarmos contas com a sociedade e reforçar o compromisso que o governador Gladson Cameli tem com todos os acreanos”, afirmou Nayara Lessa, secretária de Estado de Comunicação.

As duas primeiras reportagens vão relembrar os principais investimentos consolidados na segurança pública, assim como a redução da criminalidade no Acre, com destaque para a queda de 26,15% no número de mortes violentas, e o firme combate ao crime organizado.

Materiais destacarão o trabalho do governo do Estado em prol da população acreana nos 22 municípios. Foto: Ascom/Deracre

O trabalho desenvolvido pela Controladoria-Geral do Estado (CGE-AC) também terá espaço garantido. Em 2024, o órgão foi responsável por avanços históricos na gestão pública. Neste período, ocorreram os lançamentos do Novo Portal da Transparência, do Manual de Auditoria Interna e de 48 ouvidorias setoriais.

Até o último dia do ano, serão veiculados materiais especiais sobre as ações realizadas pelo governo nas áreas da assistência social, infraestrutura, saneamento, administração, agropecuária, educação, turismo e comunicação, entre outros.

As reportagens estarão sempre em destaque na página inicial da Agência de Notícias do Acre, que pode ser acessada pelo endereço eletrônico: www.agencia.ac.gov.br.

Wesley Moraes- Agência de Notícias do Acre

