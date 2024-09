Adolescente tenta matar irmão a ripadas em Rio Branco; vítima sofre traumatismo craniano

Uma briga entre irmãos adolescentes, na noite da última sexta-feira, 27, deixou um deles com traumatismo craniano após ser atingido com golpes de ripa. O caso aconteceu no Beco da Amália, Vila Albert Sampaio, em Rio Branco.

O menor de 13 anos, teria sido o autor das agressões contra o irmão de 16 anos, que tem as mesmas iniciais. Segundo a polícia, o adolescente mais velho não permitiu que o mais jovem saísse de casa, o que teria motivado a violência.

Inicialmente, a ocorrência foi gerada via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) como um disparo de arma de fogo que teria atingido a cabeça de uma pessoa. Os agentes se dirigiram ao local informado e, ao chegarem, foi descoberto que tratava-se de uma briga entre irmãos.

A mãe dos adolescentes não estava em casa no momento da confusão. Dona Albertina Bezerra teria ido ao município de Senador Guiomard para comprar um terreno e deixou a ordem para o irmão mais velho não permitir que o mais novo saísse de casa.

Ao ser impedido de ir para rua, o jovem ficou enfurecido e se apossou de um pedaço de ripa, desferindo um golpe certeiro na cabeça do irmão, que caiu no meio do terreno de sua casa, causando um ferimento corte contuso (FCC), com sangramento ativo e ficando desorientado.

Após receber os primeiros atendimentos no local e ser estabilizado, a vítima foi encaminhada por uma ambulância do Samu para o Pronto-Socorro de Rio Branco.

Ele sofreu um traumatismo craniano encefálico (TCE) leve e um corte na cabeça. Seu quadro clínico é considerado estável.

A Polícia conseguiu apreender o irmão agressor, e o conduziu para a Delegacia Especializada do Menor (DEPCA), para que seja tomada as devidas providências cabíveis.

Fonte: A Gazeta do Acre

