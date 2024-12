Adolescente de 14 anos é morta a tiros após tortura por facção criminosa em Rondônia

Nicolle Victoria Silva de Lima, de 14 anos, foi morta a tiros no dia 28 de dezembro, no residencial Morar Melhor, em Porto Velho. A jovem havia sido torturada em abril deste ano por membros de uma facção criminosa que domina a região. Segundo a Polícia Militar (PM), Nicolle foi agredida e teve o cabelo cortado por cerca de dez homens no mesmo local onde foi executada.

Após a tortura, a adolescente tentou se esconder, passando por diferentes locais, incluindo um abrigo e o município de Guajará-Mirim, mas acabou retornando a Porto Velho e se envolvendo com outra facção criminosa.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra a Vida (DERCCV), mas ainda não foram esclarecidos a autoria e a motivação do crime.

A Polícia Militar também informou que, dois dias antes de sua morte, Nicolle havia sido encontrada em um apartamento do residencial Morar Melhor com um homem de 47 anos, portando ilegalmente uma arma de fogo. Ela foi liberada pela polícia, mas retornou ao local onde acabou assassinada.

O caso segue sob investigação.

Por AcreOnline.net

