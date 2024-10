Administração reúne todas as unidades judiciais na Cidade da Justiça de Rio Branco

Com a mudança das Varas Cíveis, de Família e da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco e de seus cartórios distribuidores para a Cidade da Justiça, a partir de agora o Fórum Barão de Rio Branco deixa oficialmente de abrigar qualquer unidade jurisdicional ou administrativa do Poder Judiciário acreano. No antigo Fórum, permanece atualmente somente o Parque Gráfico do TJAC.

Portanto, se você é parte em alguma ação cível, envolvendo Direito de Família ou, ainda, contra a Fazenda Pública vale destacar que as unidades agora estão localizadas no prédio do Fórum dos Juizados Especiais Cíveis, na Cidade da Justiça de Rio Branco, que fica na Av. Paulo Lemos de Moura Leite, 878, no bairro Portal da Amazônia, próximo à sede administrativa do TJAC.

A entrega das obras de readequação do Fórum dos Juizados Especiais ocorreu na última terça-feira, 1º, com a presença da presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargadora Regina Ferrari e membros da Corte Judiciária, magistradas e magistrados do 1º grau, além de servidoras e servidores do Poder Judiciário. A mudança proporciona instalações mais amplas, confortáveis e funcionais para as unidades realocadas, que passam a contar também com as áreas comuns do Fórum dos Juizados Especiais. Dessa forma, a Administração do TJAC garante não somente melhores condições de trabalho a magistradas, magistrados, servidoras e servidores, mas também atendimento mais eficiente e humanizado aos jurisdicionados acreanos.

Ainda mais positivo, a partir de agora os cidadãos que são partes em processos que tramitam nas unidades realocadas, terão acesso ao Portal de Acolhimento da Cidade da Justiça, aparelho público que reúne, em um só ambiente, diversos serviços do Poder Judiciário do Estado do Acre, facilitando a vida dos cidadãos, dando agilidade aos serviços e eliminando a necessidade de deslocamentos desnecessários, uma vez que, no local, os jurisdicionados podem desde ajuizar uma ação até realizar pedidos de providências, entregar documentos para que sejam juntados aos processos ou receber informações acerca das decisões e sentenças lançadas nos feitos.

Com isso, a atual gestão do TJAC consuma um sonho há muito acalentado no seio do Judiciário acreano: o de reunir, de fato, todas as unidades judiciais e administrativas em um mesmo lugar, acabando, de uma vez por todas, com o funcionamento difuso das unidades da Comarca de Rio Branco, ao mesmo tempo facilitando e ampliando o acesso dos cidadãos à Justiça.

Se o seu processo tramita em alguma das Varas Cíveis, de Família ou da Fazenda Pública realocadas e você ainda tem alguma dúvida, ligue, envie uma mensagem ou acesse o Balcão de Atendimento Virtual, da unidade, por meio dos contatos disponibilizados no Portal do TJAC na Internet, no campo “Endereços e telefones de todas as unidades”, para acessar a página, basta clicar aqui.

TJAC

