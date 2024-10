Acusados do assassinato de ex-prefeito Gedeon Barros serão interrogados nesta quinta-feira

Após três anos e quatro meses do assassinato de Gedeon Barros, ex-prefeito de Plácido de Castro, seis dos sete acusados de envolvimento no crime serão interrogados nesta quinta-feira, 10, durante audiência de instrução e julgamento na 1ª Vara do Tribunal do Júri. Weverton Monteiro Oliveira, João da Silva Cavalcante Junior e Sairo Gonçalves Petrolino estão presos, enquanto Liomar de Jesus Mariano, Carmélio da Silva Bezerra, e Clebson Rodrigues do Nascimento respondem em liberdade. Um dos réus, Antônio Severino de Souza, conhecido como “Pirata”, é considerado foragido.

O assassinato de Gedeon Barros, ocorrido em março de 2021, no estacionamento da SUFRAMA, teve grande repercussão. Segundo a polícia, o ex-prefeito foi morto em um crime de pistolagem, motivado por dívidas com os mandantes. A vítima foi atingida por oito tiros disparados à queima-roupa enquanto falava ao telefone. Os criminosos fugiram em uma motocicleta após a execução.

Durante o julgamento, 19 testemunhas, entre defesa e acusação, além de três informantes do juízo, serão ouvidas. Entre os informantes está o delegado Alcino Ferreira Júnior, que concluiu o inquérito do caso.

Por Alexandre Lima- Alto Acre

