Acusado de se masturbar em carro diante de escolas é preso

A Polícia Civil prendeu preventivamente um suspeito de se masturbar na frente de escolas em São Lourenço do Oeste. A ocorrência foi registrada na última sexta-feira (28), após uma tentativa de fuga do suspeito durante uma abordagem policial no início da semana.

Segundo a Polícia Civil, o homem, que foi encontrado e detido, já estava sob investigação por atos semelhantes, especialmente em 2021, quando teria se masturbado dentro de um carro prata próximo a diversas escolas do município.

A Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCAMI) de São Lourenço do Oeste conduziu a operação que resultou na prisão.

Além do mandado de prisão, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em residências nas cidades de São Lourenço do Oeste e Galvão. O delegado Ricardo Melo, responsável pelo caso, solicitou a colaboração da comunidade para fornecer qualquer informação adicional que possa ajudar na investigação.

Informações podem ser repassadas diretamente à DPCAMI/SLO ou através do WhatsApp da PCSC pelo número (48) 98844-0011.

A Polícia Civil pede ainda que, caso alguém tenha presenciado os atos ou tenha informações relevantes, que entrem em contato com as autoridades e compartilhem a denúncia para auxiliar na investigação e prevenir novos incidentes.

