Acusado de liderar grupo criminoso, comandante da PM em Boca do Acre se entrega à Justiça

O capitão da Polícia Militar Francisco Bruno Almeida Furtado, apontado como líder de uma organização criminosa que atuava no sul do Amazonas, entregou-se à polícia nesta sexta-feira (15). Após a apresentação no município de Boca do Acre, ele foi transferido para a cidade de Humaitá (distante 600 quilômetros de Manaus), onde ficará à disposição da Justiça. A informação foi confirmada pelo Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM).

O oficial era considerado foragido desde a última quarta-feira (13), quando foi deflagrada a Operação Joeira, coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do MP-AM. A ação ocorreu simultaneamente em Manaus e Boca do Acre e tinha como objetivo desarticular uma associação criminosa formada por policiais militares, um policial civil e outros indivíduos envolvidos em uma série de crimes na região.

De acordo com as investigações, o grupo criminoso liderado pelo capitão acumulou patrimônio considerável, com investimentos em imóveis e veículos de luxo em Manaus. Entre os crimes apurados estão extorsão, corrupção e abuso de autoridade, além de ações que resultaram em prejuízos para o Estado e a população local.

Durante a operação, foram cumpridos mandados de prisão, busca e apreensão, bem como medidas assecuratórias que bloquearam valores superiores a R$ 1 milhão, visando garantir a reparação às vítimas e ao erário público. Entretanto, o mandado de prisão contra o capitão não foi executado no dia da operação, o que levou à sua breve condição de foragido.

A Operação Joeira representa mais um esforço das autoridades para combater a corrupção e o uso indevido do cargo público em benefício próprio. Segundo o MP-AM, as investigações continuam, e novos desdobramentos podem surgir, com o objetivo de responsabilizar todos os envolvidos e recuperar os recursos desviados.

Por Noticias da Hora

