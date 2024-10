Acreano Ramon Dino é campeão do Mr. Olympia Brasil em São Paulo

O acreano Ramon Dino venceu neste domingo, 20, no Anhembi, em São Paulo, o título do Mr. Olympia Brasil na categoria Classic Physique. O Dinossauro acreano superou o mineiro Leivinho e o britânico Niall Darwen na disputa final.

Depois de 3 anos

O pavilhão de 11.314 metros quadrados ficou lotado, evidenciando o grande interesse do público pelas diversas competições e atividades oferecidas. Gritos de Ramon, Ramon, Ramon levaram o acreano às lágrimas após o anúncio oficial de sua vitória após um hiato de três anos sem competir em solo brasileiro.

“Hoje foi muito mais fácil do que em 2018, quando consegui o Pro Card. Naquela ocasião, estava muito nervoso. Mas fico feliz por receber o carinho do público e por ser um exemplo para muitos que estão subindo ao palco pela primeira vez”, disse Ramon Dino ao lado da esposa e dos filhos.

Mais de 70 milhões

O Mr. Olympia Brasil Expo 2024 encerrou sua edição em São Paulo com mais de R$ 70 milhões em volume de negócios, refletindo o crescimento do fisiculturismo e do mercado de nutrição esportiva no Brasil.

A apresentação do ídolo da modalidade, Ramon Dino, foi o ponto alto do evento, atraindo mais de 30 mil visitantes ao longo dos três dias de feira, onde mistura esporte, nutrição e ativações de marca.

