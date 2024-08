Acre Se Prepara para Onda de Frio com Possibilidade de Temporais, Afirma Davi Friale

O estado do Acre está enfrentando uma seca prolongada, o que tem provocado variações bruscas de temperatura. A população tem sofrido com a falta de chuva, mas, segundo o meteorologista Davi Friale, há previsão de mudanças no clima.

Friale afirma que chuvas podem ocorrer ao longo desta semana, com chance moderada de temporais no próximo fim de semana. Ele alerta para a chegada da 13ª onda polar de 2024, que traz a oitava friagem do ano,

Por Acreonline.net

