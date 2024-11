Acre registra queda nos casos de Sífilis em 2024, mas números ainda preocupam

O Boletim Epidemiológico de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) revelou que, entre janeiro e agosto de 2024, foram registrados 912 casos de sífilis adquirida no estado. Além disso, 320 casos foram diagnosticados em gestantes e 44 casos de sífilis congênita, preocupando as autoridades de saúde.

Todos os 22 municípios acreanos notificaram casos, com a maioria concentrada na região do Baixo Acre, que registrou 77,63% das ocorrências de sífilis adquirida. Rio Branco, a capital, foi responsável por 69,52% dos casos. Em contrapartida, Acrelândia, Santa Rosa do Purus e Rodrigues Alves apresentaram as menores taxas de incidência.

Em relação à sífilis em gestantes, 65,94% dos casos também ocorreram na região do Baixo Acre. Já a sífilis congênita, que afeta bebês, teve 44 casos reportados em 13 municípios, com a maioria concentrada na mesma região.

Apesar dos números preocupantes, houve uma queda significativa em relação aos anos anteriores. Os casos de sífilis adquirida diminuíram 26,39% em comparação com 2023, e houve redução de 30,43% nos casos em gestantes desde 2022. Os casos de sífilis congênita também caíram 22,81%, passando de 57 em 2022 para 44 em 2024.

Essa redução é um avanço, mas as autoridades alertam para a necessidade de reforçar a prevenção e o diagnóstico precoce para continuar combatendo a doença no estado.

