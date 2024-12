Acre registra 5.825 casos de dengue em 2024

O Ministério da Saúde divulgou dados atualizados sobre os casos de dengue no Brasil, apontando um aumento de 400% em 2024 em comparação ao ano anterior. No Acre, foram registrados 5.825 casos até 7 de dezembro, com Rio Branco (1.182), Cruzeiro do Sul (1.160) e Epitaciolândia (630) liderando as estatísticas. Jordão e Santa Rosa do Purus apresentam os menores números, com 3 e 4 casos, respectivamente. Apesar disso, os números no estado são menores do que em 2023, quando foram notificados 7.705 casos.

No cenário nacional, o Distrito Federal lidera o coeficiente de incidência, com 9.899, enquanto Minas Gerais possui mais de 1,6 milhão de casos prováveis. São Paulo registra o maior número absoluto, com 2,1 milhões de casos. Casos graves se concentram no Sudeste, Sul e Centro-Oeste, com São Paulo liderando (26.755 casos graves), seguido por Minas Gerais (15.876).

Em 2024, além da dengue, foram registrados 264.970 casos de chikungunya e 6.417 de Zika. Ações de prevenção e controle, como a eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, continuam sendo essenciais. O Ministério da Saúde lançou um plano nacional e destinou R$ 1,5 bilhão para combate às arboviroses no ciclo 2024/2025, mas especialistas apontam a necessidade de campanhas mais efetivas para conscientizar a população.

